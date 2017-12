Liedekerkenaar Stefan Van den Bossche schrijft biografie Herman Teirlinck

10 jaar lang werkte literatuurhistoricus Stefan Van den Bossche uit Liedekerke aan de biografie van auteur Herman Teirlinck, die een groot deel van zijn leven doorbracht in Linkebeek en Beersel. In 'Ge zijt zoveel mensen geweest' omschrijft Van den Bossche Teirlinck niet alleen als een gevierd auteur, theaterschrijver en volksmens met een voorliefde voor geuze, maar ook als een artistieke visionair die een grote stempel heeft gedrukt op het Vlaamse culturele leven.

Een fenomeen, zo mag je Herman Teirlinck volgens Stefan Van den Bossche gerust noemen. Geboren als Brusselaar en na een omzwerving in Oost-Vlaanderen in 1905 in de Vlaamse Rand beland. Een plek die voor Teirlinck een bron van inspiratie is. De verzoening van de stad met het platteland loopt als een rode draad door zijn leven en literair werk.

“Ik heb de indruk gehad bij het schrijven van de biografie dat Herman regelmatig het platteland opzocht om tot rust te komen, om daarna altijd wel naar de stad terug te keren. Maar de groene rand gaf hem zuurstof, zowel lichamelijk als thematisch in zijn werk. Ik denk aan Linkebeek, ik denk aan het Zoniënwoud”, aldus Van den Bossche.