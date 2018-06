Liedekerkse Fabrieksstraat wacht al 5 jaar op herinrichting

De inwoners van de Fabriekstraat in Liedekerke wachten al 5 jaar op een herinrichting. De straat zit vol putten en scheuren en is onveilig. De bewoners van de serviceflats in de Fabriekstraat durven amper de straat op.

De Fabriekstraat in Liedekerke en de steegjes die er op uitkomen doen op het eerste zicht heel gezellig aan. Maar ondanks de smalle straat rijden er vrij veel auto's door. En de straat zelf ligt er heel slecht bij: putten, scheuren, het asfalt dat naar boven komt en geen voetpad. In de straat ligt een residentie met daarin 36 serviceflats. De bewoners, meestal oudere mensen die minder mobiel zijn, zijn niet te spreken over de staat van de weg. “Ik rij ook met een mobiele elektrische wagen”, zegt buurtbewoner André Vernaillen. “Dat is hier levensgevaarlijk. Het is een smalle straat, maar nergens is hier een voetpad. En er wordt niets aan gedaan.” De gemeente zou hen destijds beloofd hebben dat de herinrichting zou starten in 2013. Schepen van mobiliteit Dirk Lodewijk zegt dat de plannen nu klaar zijn, maar dat ze pas kunnen starten na de rioleringswerken. Maar wanneer dat precies is, is niet duidelijk…