In het kanaal Brussel-Charleroi, ter hoogte van het station van Halle, is gisteren een lijk uit het water gehaald.

De hulpdiensten kwamen in de late namiddag ter plaatse. Het lichaam werd geborgen. Het is voorlopig wachten op nieuws over de identiteit en de omstandigheden waarin het slachtoffer in het water terechtkwam. (Foto's Persinfo)