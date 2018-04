Wie de Ronde van Vlaanderen vandaag op een bijzondere manier wil beleven, moet zich reppen naar gemeenschapscentrum De Lijsterbes in Kraainem. Daar staat vandaag alles in het teken van de befaamde koers. En ook wie niet zo gek is op wielrennen, komt aan z’n trekken.

Lijsterbes in Kraainem in teken van Ronde

Sportievelingen kunnen zich tijdens de uitzending die je op groot scherm kunt bekijken, meten op vier retrofietsen. Wie de 400 meter sprint wint, krijgt een chocolade verrassing. Kinderen en ouders kunnen dan weer een jukebox op gang trappen en zo een paasei winnen. Voor wie iets minder in to fietsen is, zijn er allerlei volksspelen en er is ook livemuziek en Vlaamse kost.