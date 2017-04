Linda Van den Eede al 40 jaar lang politiek actief in Roosdaal

In Roosdaal werd Linda Van den Eede (N-VA) in bloemetjes gezet voor haar politieke carrière die vandaag precies 40 jaar geleden begon.

Op 1 april 1977 legde Linda Van den Eede de eed af als OCMW-raadslid voor de toenmalige Volksunie. Daar leerde ze de eerste knepen van het politieke vak. Zes jaar later, in 1983, werd ze verkozen als jongste gemeenteraadslid. En dat zitje heeft ze nooit meer afgegeven. Ook aan populariteit heeft Van den Eede nog niet moeten inleveren want bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen haalde de N-VA-lijst maar liefst 41,5% van de stemmen binnen, het hoogste percentage voor Vlaams-Brabant.

Sinds 2000 zetelt Linda Van den Eede ook in de provincieraad. Na de verkiezingen van 2012 werd ze er ook fractievoorzitter voor N-VA. Voor haar politiek engagement werd ze door lokale N-VA vandaag in bloemetjes gezet.