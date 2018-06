Linkebeek: Défi kiest voor lijst zonder MR en Thiéry

In faciliteitengemeente Linkebeek schaart de partij Défi, het vroegere FDF, zich achter de Franstalige lijst van onafhankelijk schepen Yves Ghequiere. Dat is een lijst zonder Damien Thiéry, wiens Franstalige eenheidslijst al eerder was uiteengevallen. De politieke steun voor Thiéry in de gemeente lijkt zo verder af te brokkelen.