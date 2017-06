In Linkebeek wordt er relatief het vaakst ingebroken

Nationaal

Wie de inbraakcijfers in kaart brengt, merkt dat de provincie Vlaams-Brabant dieprood kleurt. In Linkebeek werd in meer dan 3 op de 100 woningen ingebroken. Nergens in ons land ligt dat cijfer hoger. Herne eindigt met 2,6 inbraken op de 2de plaats. Kraainem, Beersel en Bever vervolledigen de top 5. Nochtans blijkt uit de misdaadcijfers van de federale politie dat voor het vijfde jaar op rij het aantal woninginbraken in ons land gedaald is. Maar in onze regio is er dus nog werk aan de winkel.

Regionaal

Wanneer we inzoomen op de cijfers uit Halle-Vilvoorde blijkt dat nog wel meer gemeenten rond de 2% schommelen.

inbraakcijfers Halle-Vilvoorde aantal inbraken 2016 gemiddelde per 100 wooneenheden Linkebeek 68 3,38 Herne 71 2,6 Kraainem 135 2,38 Beersel 224 2,25 Bever 19 2,24 Drogenbos 47 2,2 Dilbeek 363 2,11 Sint-Genesius-Rode 148 2,02 Ternat 128 2,01 Pepingen 33 1,98 Wemmel 127 1,94 Sint-Pieters-Leeuw 252 1,9

Kampenhout, Opwijk, Hoeilaart, Steenokkerzeel, Machelen, Londerzeel, Merchtem en Kapelle-op-den-Bos zijn gemeenten die inbrekers niet zo boeiend vinden. Minder dan 1 op 100 woningen kreeg er vorig jaar ongewenst bezoek.