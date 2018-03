Linkebekenaar Marka stelt alternatief WK-lied voor

Komt er alsnog een officieel WK-lied? Als het van Linkebekenaar Marka afhangt wel. De zanger/muzikant schreef 2 jaar geleden al het nummer 'It's only football'. Volgens Marka een geknipt nummer om de Rode Duivels te steunen tijdens het komende WK.

'It's only football' schreef Marka 2 jaar geleden naar aanleiding van het EK voetbal. Maar nu zou Marka, de artiestennaam van Serge Van Laeken uit Linkebeek, graag hebben dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond dat nummer oppikt als WK-lied. Als muzikant van de groep Allez Allez heeft hij intussen al heel wat muzikale ervaring opgedaan.

Zelf is Serge een grote fan van het voetbal en dan vooral van de Rode Duivels en van RWDM. "Maar het moet plezant blijven, vandaar ook de titel van het nummer: het is maar voetbal, het is maar een spelletje. Een tof moment en meer is het ook niet."

De Koninklijke Belgische Voetbalbond nam nog geen contact op met de muzikant.

Eén ding pleit al zeker in zijn voordeel: het nummer is veel minder controversieel dan dat van de Brusselse rapper Damso.