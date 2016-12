Lockers voor aankopen in stadscentrum Halle

Het lockersysteem bestaat al in een aantal grote steden en is volgens het stadsbestuur ook perfect mogelijk in Halle. Wie gaat winkelen, hoeft z’n buit dus niet meer de hele tijd mee te sleuren, maar kan ze in speciale kastjes tijdelijk opbergen. Het stadsbestuur en de handelaars willen zo de shopervaring in Halle aangenamer maken. Er komt ook een citymarketingcampagne en een promotiecampagne met de naam ‘Halle in de kijker!’. Vanaf midden volgend jaar wordt ook in samenwerking met De Lijn een shuttlebus ingezet naar het handelscentrum.