Lokalen Rode Kruis Halle geplunderd

“In de nacht van donderdag op vrijdag 16 werd er ingebroken in ons lokaal. Daarbij werden twee toegangsdeuren geforceerd en heel wat materiaal gestolen. Een voorlopig bilan leert ons dat onze vier reanimatietassen, 2 AED-toestellen, een monitor-defibrilator, een paar interventiezakken, bijkomend medisch materiaal tot zelfs lege rugzakken ontvreemd werden. De monitor en de interventiezakken zaten in onze ziekenwagen. Daarvan hebben de dieven de zijruit van de verzorgingsruimte vernield”, vertelt verantwoordelijke Luc Dekegel. De Halse afdeling van het Rode Kruis zit dus voorlopig zonder materiaal. “Gelukkig zijn onze twee 100-ziekenwagens gevrijwaard gebleven. We moeten ons nu reorganiseren maar de impact op deze dienst zal zeer beperkt blijven. Erger is het voor de organisatoren die rekenden op onze aanwezigheid de komende weken. Het is vooral het materiaal bestemd voor onze preventieve hulpposten op wielerwedstrijden en allerhande festiviteiten dat gestolen is.”

Maar de Halse afdeling van het Rode Kruis blijft niet bij de pakken zitten. “We zullen voor de komende weken moeten beroep doen op het materiaal van de omliggende afdelingen om onze contracten na te komen. De vrijwilligers zijn vandaag al massaal op post om de schade aan het gebouw zo goed mogelijk te herstellen en het resterend materiaal te herschikken. Onze eerste bekommernis is zo snel mogelijk terug volledig operationeel te zijn. Uiteraard zullen we het gestolen materiaal moeten vervangen. Dat wordt een zware financiële dobber. We rekenen hier ook op de steun van de bevolking zodat ook wij zo snel mogelijk onze hulp kunnen heropstarten. Wie ons hierin wil steunen kan dat steeds doen op rekeningnummer BE82 0680 8475 3068”, geeft Luc Dekegel nog mee.

Foto: Rode Kruis Halle