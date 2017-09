Loket station Liedekerke vanaf 2/10 gesloten tijdens de weekends

Steeds meer reizigers kopen hun ticket online of via de automaten in de stations en dat leidt tot een dalende verkoop aan de loketten. “Daarom gaat de NMBS vanaf 2 oktober de openingstijden aanpassen van de loketten in 33 stations, vooral na de middag en tijdens het weekend. Dit laat de NMBS toe om zijn middelen in zetten waar ze het meest nodig en nuttig zijn voor de klant”, verduidelijkt NMBS-woordvoerder Geert Dierckx. In onze provincie zal vanaf 2 oktober het loket in het station van Liedekerke tijdens het weekend gesloten worden. Dat heeft uiteraard geen invloed op het treinaanbod. Ook de huidige openingstijden van de wachtzaal blijven dezelfde.

Reizigers die niet vertrouwd zijn met de automaten, kunnen in de loop van de maand september rekenen op een verkoopbediende die bij de automaat zal aanwezig zijn en hen zal begeleiden met de aankoop van hun ticket. De NMBS heeft ook alle betrokken gemeenten geïnformeerd en staat ter beschikking om voor senioren- en andere geïnteresseerde verenigingen infosessies te organiseren over het gebruik van de automaten.