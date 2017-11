Londerzeel aangesloten op Be-Alert voor noodsituaties

De gemeente Londerzeel heeft zich aangesloten op Be-Alert, een nieuw systeem dat inwoners meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Dat meldt de gemeente op haar website.

Londerzeel maakt vanaf heden gebruik van Be-Alert. Dat is een alarmeringssysteem waarmee de overheid geregistreerde inwoners waarschuwt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Londerzelenaren kunnen voortaan dus snel en efficiënt gealarmeerd worden. Een Be-Alert-bericht kan ontvangen worden via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen (bijvoorbeeld om ramen en deuren te sluiten bij een brand).

De burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken kan een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Hiervoor betaalt het gemeentebestuur 1.210 euro per jaar. Via www.be-alert.be kunnen de inwoners zich eenvoudig en bovendien gratis registreren.