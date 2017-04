Londerzeel deelt dienstauto's met inwoners

In Londerzeel stelt het gemeentebestuur twee dienstauto's ter beschikking voor autodelen. Niet alleen het gemeentepersoneel, maar ook de inwoners kunnen de wagens dus gebruiken. Dat is efficiënter én zo neemt de auto niet onnodig veel parkeerruimte in.

Elk jaar komen er auto's bij, in Londerzeel alleen al 800 op tien jaar tijd. Dat heeft gevolgen voor de mobiliteit, maar ook voor de beschikbare ruimte in de gemeente. Want al die wagens moeten ergens staan. Omdat veel auto's eigenlijk amper gebruikt worden, wil het gemeentebestuur van Londerzeel het principe van autodelen promoten.

"Het principe van autodelen is om auto's die stilstaan te laten gebruiken door andere mensen. Wanneer verschilende mensen één auto gebruiken, dan hebben ze allemaal hun mobiliteit, maar tegelijkertijd neem je veel minder plaats in en gebruik je die auto veel efficiënter," legt schepen van Mobiliteit Tom Troch uit.

De gemeente geeft nu zelf het goede voorbeeld. Ze stelt twee dienstwagens ter beschikking die 's avond en in het weekend niet worden gebruikt. De ene staat aan het gemeentehuis in Londerzeel, de andere in deelgemeente Malderen. Wie zich inschrijft en een waarborg betaalt, kan de wagens gebruiken tegen 0.35 euro per kilometer en 1 euro per uur. Op 15 mei is er een infoavond, daarna kan het autodelen van start gaan.