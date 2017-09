Londerzeel en Zaventem willen mobiliteitsprobleem aanpakken

Londerzeel en Zaventem zijn 2 van de 8 gemeenten die dit jaar deelnemen aan 'Laboratoria Mobiele Alternatieven' (LaMA), een initiatief van het Netwerk Duurzam Mobiliteit en de Bond Beter Leefmilieu, met de steun van het provinciebestuur. In Londerzeel wordt gestreefd naar een nieuw parkeerbeleid en het autovrij maken van het centrum. In Zaventem staat een nieuw circulatieplan rond de scholen op de prioriteitenlijst.

Het project Laboratoria Mobiele Alternatieven krijgt de volle steun van het provinciebestuur. "Mobiliteit is in onze provincie verantwoordelijk voor 44 % van de uitstoot van CO2", aldus Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. "Het thema mobiliteit is daarom één van de prioriteiten om van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken."

In dit project gaan burgers zelf op zoek naar oplossingen voor mobiliteitsproblemen. Loderzeel en Zaventem zijn 2 van de 8 gemeenten die meedoen. In Londerzeel resulteerden de voorbije praatsessies rond het thema in concrete voorstellen voor een nieuw parkeerbeleid en activiteiten waarbij het centrum tijdelijk autovrij wordt. In het centrum van de gemeente staan altijd veel geparkeerdde wagens en het doorgaand verkeer richting A12 gaat ook door de dorpskern.

In Zaventem is het resulaat van de praatsessies een nieuw circulatieplan dat moet leiden tot een verkeersluwere en meer veilige omgeving. Vooral in de driehoek Hoogstraat-Parklaan-Spoorwegstraat, waar heel wat scholen gelegen zijn.

