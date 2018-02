Londerzeel: sociale bemiddeling tussen gemeente en vakbond

Er wordt sociale bemiddeling opgestart tussen de gemeente Londerzeel en de vakbond ACOD. Aanleiding is het verbod dat de gemeente wil invoeren op het dragen van hoofddoeken en politieke of religieuze symbolen door personeelsleden van de gemeente of het OCMW.

De discussie tussen de gemeente en de vakbond over deze kwestie sleept al aan van voor de zomer van 2017. Een concrete aanleiding was er niet, aangezien momenteel geen enkel personeelslid een hoofddoek of aanverwant symbool draagt. Maar burgemeester Nadia Sminate (N-VA) wil dit verbod opnemen in een artikel in het arbeidsreglement. Tot onvrede van het ACOD, onderdeel van de socialistische vakbond ABVV.

Nadia Sminate: "Vakbonden en gemeente werden het eens over het hele arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel, alleen niet over dit ene punt. Het neutraliteitsprincipe kon door de vakbonden niet worden goedgekeurd. Wij willen als gemeente dat het dragen van religieuze of politieke tekens of voorwerpen verboden is voor het gemeente- en OCMW-personeel tijdens de diensturen. Er stelt zich vandaag geen enkel probleem en we willen dit zo houden. Met dat artikel in het arbeidsreglement is er duidelijkheid voor iedereen.”

Sectorsecretaris Anne Schuermans van het ACOD verklaarde eerder over de hele discussie dat het ACOD het belangrijk vindt "dat mensen hun werk doen en niet hoe ze eruit zien." Of gemeente en vakbond via sociale bemiddeling tot een akkoord komen, is nog maar de vraag. De compromisoplossing die o.a. in Antwerpen wordt gehanteerd – een gedeeltelijk verbod, waarbij dit enkel geldt voor personeelsleden die in contact komen met de bevolking – ziet de burgemeester immers ook niet zitten.