Londerzeel stelt voorwaarden voor verkoop oud gemeentehuis

Twee jaar geleden moest burgemeester Nadia Sminate (N-VA) noodgedwongen het oud gemeentehuis op de Markt tegenover de ingang van de Sint-Kristoffelkerk ontruimen. "Ik kreeg toen een negatief brandweerverslag. Er was sprake van gevaar voor elektrocutie en brandgevaar. En dus moest de post van het Rode Kruis, dat er nog onderdak had met z'n materiaal, verhuizen. Ook de trouwceremonies die er nog plaatsvonden, verhuisden naar de raadzaal van het Nieuw Administratief Centrum (NAC)."



Het oude gemeentehuis staat nu al ruim twee jaar leeg, maar de gemeente wil dat het binnenkort opnieuw een publieke functie krijgt. Sminate: "Heel wat Londerzelenaren zijn hier getrouwd, of kwamen hier voor allerhande administratieve zaken zoals een nieuwe identiteitskaart naartoe. Bovendien is de gevel mooi bewaard. We willen niet dat het gebouw (verder) in verval raakt en zoeken daarom een kandidaat-koper. Het gebouw afbreken, is uit den boze, ook de gevel en de trap moeten bewaard blijven. Bovendien moet de koper zijn of haar plannen kenbaar maken. Er louter een privéwoonst van maken, kan niet. Het gebouw moet deels een publieke functie krijgen. Ik denk aan een winkel, restaurant of horecazaak."



Het gemeentebestuur zal nu een gespecialiseerd bedrijf onder de arm nemen om de verkoop te begeleiden. Sminate: "Iedere kandidaat-koper zal een ontwerp kunnen indienen. Wij krijgen als gemeentebestuur enkel het ontwerp te zien, niet de naam van de koper, zodat er geen vriendjespolitiek mogelijk is. We zullen dan beslissen. Niet alleen het hoogste, maar vooral het beste bod zal het halen. Wij willen absoluut dat het gebouw toegankelijk blijft voor het publiek. We hebben nu een schattingsverslag aangevraagd om de waarde te kunnen bepalen en hopen nog dit jaar te kunnen toewijzen."



Nieuwbouw

Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over het ander gemeentelijk patrimonium. Zo besliste de gemeente dat alle personeelsleden van het OCMW en van de gemeente in het kader van de integratie van die diensten samen zullen worden ondergebracht in het NAC. "Het huidige OCMW-gebouw zal worden uitgebreid met een nieuwbouw. Op die site zullen dan de Gemeentelijke Muziekacademie, de bibliotheek en een nieuw cultuurcentrum komen," gaat de burgemeester verder. "Er is nu een werkgroep samengesteld en de ontwerpen worden opgemaakt. We hopen tegen 2020 zeker te kunnen bouwen. De nieuwbouw zal ook een besparing zijn. Momenteel huren we een gebouw van 1.200m2 voor de bibliotheek. Dat kost ons jaarlijks 90.000 euro aan huur en verwarmingskosten. Die swingen de pan uit omdat het gebouw ook een energievreter is."