Londerzeel wil nieuwe cultuursite op OCMW-campus

Op de Londerzeelse gemeenteraad van dinsdagavond is een princiepsbeslissing genomen over de toekomstige bestemming van het Administratief Centrum van het OCMW. De gemeente wil het gebouw herbestemmen tot bibliotheek en een verbinding maken met de bestaande Academie voor muziek, woord en dans in de Mechelsestraat, om zo een heuse cultuursite te vormen.