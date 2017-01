Londerzeelse Joke Langmans schrijft 'Goud, wierook & ...'

Joke Langmans uit Londerzeel is kinderpsychologe en heeft haar eerste kinderboek uit: Goud, wierook & … Het is een eigentijdse versie van het verhaal van de drie wijzen.

Joke Langmans schreef Goud, wierook &… voor haar dochter Mirre. Maar met het boek wil ze ook de waarden die vervat zitten in oude verhalen opnieuw actueel maken. “We hebben allemaal als ouder wel een idee van hoe we zouden willen dat onze kinderen zijn. Maar hun ster schijnt ook en we moeten ook naar hen luisteren en leren kijken. Dan zien we wat zij eigenlijk nodig hebben”, zegt Joke. Het boek is dus niet alleen bedoeld voor kinderen, maar ook voor ouders en leerkrachten.