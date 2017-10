Lone en Michael voor Youca hele dag lang op RINGtv

Lone Carlier is 16. Ze woont in Edingen en ze volgt les aan het Heilig&Hart College in Halle. Michael Maes is eveneens 16. Hij woont in Liedekerke en volgt les aan Ikso Denderleeuw.

Vandaag zijn Lone en Michael een hele dag in de weer op de redactie van RINGtv. Dat gebeurt naar aanleiding van de Youcadag, dat is de naam van de vroegere Zuiddag. Meer dan 15.000 Vlaamse jongeren zijn vandaag aan de slag voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of particulier. Het loon dat ze daarmee verdienen steunt het jongerenproject van Trias, een NGO in El Salvador en 7 andere projecten in ons land.

Lone en Michael zijn alvast in hun nopjes met hun bezoek aan RINGtv. Vanmiddag trekken ze, samen met journalist Kris Vander Gracht, naar Cado in Overijse, een projekt van de Landelijke Thuiszorg dat kleinschalige dagopvang organiseert. Ook bij Cado is een Youca-student aan de slag.