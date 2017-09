Loodstuin in Vilvoordse wijk Broek

In de Vilvoordse wijk Broek is de loodstuin dit weekend opengegaan. Daarmee heeft de wijk er een groene ontmoetings- en speelplek bij.

In de loodstuin is zijn er allerlei mogelijkheden voor kinderen om te spelen en voor volwassenen om mekaar te ontmoeten. De buurt kan er ook samen groenten en fruit telen. Er zijn ook nog grote toekomstplannen voor onder meer een buitenfitness en hout- en metaalateliers voor jongeren. “Dit unieke project is een samenwerking tussen stad Vilvoorde, Riso Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Groene Corridor waarbij ook de buurtbewoners dankzij een intensief participatieproject nauw werden betrokken. Het heeft tot doel om het sociaal leven in de buurt te versterken en het draagvlak voor de grondige transformatie van het Broek te verhogen”, aldus burgemeester Hans Bonte. “Uit dit participatietraject blijkt dat toegankelijke gezonde voeding, spelen en bewegen, duurzame mobiliteit, ontspanning en ontmoeting prioriteiten voor de buurtbewoners zijn. Daarnaast dient de loodstuin ook de verschillende groene plekken in de buurt, met name de tuin van Den174, de zilvertuin en het Cargill Park te verbinden”, verklaart verantwoordelijke samenlevingsopbouw Broek, Isolde Vandemoortele van Riso Vlaams-Brabant.