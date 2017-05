Lopen door de Plantentuin Meise voor verkeersslachtoffer

Vandaag mag er uitzonderlijk gelopen worden in de Plantentuin van Meise, althans door de 850 deelnemers van de Plantentuinjogging. Zij steunen met hun uniek looptochtje opnieuw de gorilla's in het Virunga Park in Congo, maar ook een jonge Meisenaar die het slachtoffer werd van een zwaar verkeersongeval.