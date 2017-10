Lost Frequencies en Oscar And The Wolf genomineerd voor MTV EMA-awards

Vijf Belgische topacts, met Lost Frequencies en Oscar And The Wolf uit onze regio, zijn genomineerd voor de prestigieuze muziekprijzen van de internationale muziekzender MTV. Zij komen in aanmerking voor de award van Best Belgian Act.

De MTV EMA is een van de grootste jaarljikse muziekspektakels. Op zondag 12 november wordt tijdens een live show vanuit Londen internationale muziekprijzen uitgereikt. Fans kunnen nu al stemmen op hun favoriet via deze website .

In ons land zijn behalve Lost Frequencies uit Beersel en Oscar And The Wolf uit Dilbeek ook Coely, Loïc Nottet en Bazart genomineerd. Een van hen krijgt tijdens een Pre-Party in Antwerpen al op 8 november de award voor Best Belgian Act.

De grootste internationale kanshebbers op een MTV-award zijn Taylor Swift en Shawn Mendes. Een overzicht van alle genomineerden vind je hier.

foto: Felix De Laet van Lost Frequencies