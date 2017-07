Lost Frequencies schittert op Suikerrock en Tomorrowland

Felix De Laet uit Beersel, beter bekend als Lost Frequencies, schitterde het voorbije weekend op Tomorrowland in Boom en op Suikerrock in Tienen.

Doorgaans reist hij de wereld rond maar het voorbije weekend mocht Felix De Laet 2 maal schitteren op Belgische podia. Zaterdag gaf Lost Frequencies rond 20u het beste van zichzelf op Tomorrowland in Boom en rond middernacht mocht hij de tweede festival dag van Suikerrock in Tienen afsluiten. Tot daar zijn Belgisch intermezzo want de volgende dagen draait hij voornamelijk op Ibiza en op diverse festivals in Roemenië, Kroatië, Italië en Nederland.

Tomorrowland postte het integrale optreden op Facebook.