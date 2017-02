Lost Frequencies uit Beersel wint opnieuw MIA voor beste dance

Lost Frequencies alias Felix De Laet uit Beersel heeft opnieuw een Music Industry Award gewonnen in de categorie ‘dance’. Grote slokop tijdens de uitreiking was Bazart. Deze Nederlandse popgroep ging met maar liefst 5 MIA’s naar huis.

Net als vorig jaar won Lost Frequencies de MIA voor beste dance. Ook de regiogenoten van de Black Box Revelation uit Dilbeek kregen een MIA in de categorie 'beste alternatieve act'.

Voorts waren er MIA’s voor Stan Van Samang, Emma Bale, Niels Destadsbader, Het Zesde Metaal, Melanie De Biasio, Goose, Lander Gyselinck en the Compact Disk Dummies. Rock Werchter organisator Herman Schueremans kreeg een Sector Lifetime Achievement Award. Ook de vorig jaar overleden Toots Thielemans werd postuum geëerd met een Lifetime Achievement Award.

Clouseau uit Sint-Genesius-Rode was genomineerd in de categorie ‘beste groep’. En Oscar And The Wolf met zanger Max Colombie uit Dilbeek maakte kans op een MIA in de categorie ‘live act’. Maar beide groepen moesten met lege handen naar huis.