Luc Deleu (Open VLD) kandidaat-burgemeester voor Dilbeek

Luc Deleu (Open VLD) is kandidaat-burgemeester bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Dilbeek. De bekende sportadvocaat werd unaniem als lijsttrekker naar voor geschoven door het lokale partijbestuur.

"Luc Deleu heeft als fractieleider van de grootste partij in de gemeenteraad het bewijs geleverd van zijn grondige dossierkennis en politiek inzicht en is bovendien een bekend en geducht debater", klinkt het in een aankondiging van Open-VLD Dilbeek. "We gaan voor een efficiënt bestuur van de gemeente met optimale aanwending van de financiële middelen en daardoor lagere belastingen."

Open-VLD Dilbeek laat ook weten dat het Walter Zelderloo steunt in zijn ambitie opnieuw lijsttrekker te worden voor de provincie. De afdeling staat ook pal achter Dirk Janssens als kandidaat voor de parlementaire verkiezingen van 2019.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2012 trok Carina Walravens de lijst van Open-VLD Dilbeek. Lijstduwer en voormalig burgemeester Stefaan Platteau haalde uiteindelijk veel meer voorkeurstemmen dan Walravens. Maar zijn sjerp bleef aan de haak want de Open VLD belandde op de oppositiebanken. De gemeente wordt momenteel bestuurd door een coalitie van N-VA, CD&V-DNA en Groen-Sp.a.