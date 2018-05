Lucas Lissens (Lennik) vaste stek bij U17 Rode Duivels

Lucas Lissens uit Lennik (17) speelt als centrale verdediger bij Anderlecht. Op dit moment is hij aan de slag met de U17 van de Rode Duivels op het EK in Engeland. Zaterdag klopten de Rode Duivels Ierland nog met 0-2.

Lucas Lissens begon te voetballen in zijn thuisgemeente Lennik. Nadien speelde hij een jaar bij Dender en sinds de U9 is Lucas aan de slag bij Anderlecht. Lucas zit in het vijfde jaar middelbaar en studeert latijn-moderne talen in Lennik. Zowel bij Anderlecht als bij de Rode Duivels stellen ze de ingesteldheid van de Lennikenaar erg op prijs. Lucas is een nuchtere jongen, nederig en steeds bereid om te werken. "Eigenschappen waarmee je het ver kan schoppen", zegt David Penneman, de assistent-trainer bij de U17 van de Rode Duivels.

Op het EK in Engeland won België gisteren nog van Ierland met 2-0. Nog in de poule van België zitten Denemarken en Bosnië-Herzegovina. De kwartfinale halen is het eerste doel en dat lijkt een haalbare kaart. Het EK wordt sowieso een goede leerschool voor Lucas.

Vincent Kompany is de Rode Duivel die Lucas het meest inspireert.