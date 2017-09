Lucht in de auto is zeer gevaarlijk

Met onze auto’s maken we onze kinderen collectief ziek. Dat stelt Greenpeace. Vooral de uitstoot van diesel-gerelateerde stikstofdioxide blijft in ons land slecht scoren. De milieuorganisatie dagvaardt daarom de gewestregeringen en beschuldigt hen van schuldig verzuim in hun aanpak van de luchtvervuiling.

De milieuorganisatie voerde tijdens de eerste week van het schooljaar metingen uit tijdens de avondspits in Antwerpen, Luik en Brussel. Specifiek werd de luchtkwaliteit onderzocht in de auto met een meettoestel op de achterbank. De eerste resultaten zijn behoorlijk alarmerend. Zo zijn pieken tot 367 microgram stikstofdioxide per kubieke meter tijdens de avondspits in en rond Brussel geen uitzondering. Voornaamste bron van vervuiling zijn de dieselwagens.

De vervuiling is niet zonder gevolgen. Regelmatige blootstelling aan stikstofdioxide veroorzaakt astma en ademhalingsmoeilijkheden bij kinderen. NO2 leidt ook tot een hogere bloeddruk, bloedklonters, hartstilstanden en longkanker. Zelfs een kleine toename aan blootstelling aan stikstofdioxide heeft een negatieve invloed op de gezondheid. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Zwitsers Instituut voor Tropische Geneeskunde en Volksgezondheid. Er bestaat volgens Greenpeace dus geen veilige hoeveelheid luchtvervuiling.

Greepeace dagvaart intussen de Waalse en Vlaamse regering voor schuldig verzuim. Beide regeringen laten cruciale ingrepen links liggen. De milieuorganisatie denkt daarbij aan een kilometerheffing voor personenwagens of de aanpassing van de autofiscaliteit aan de uitstoot. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd eerder al gedagvaard door de ngo ClientEarth.