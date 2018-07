Vandaag is de drukste dag in de geschiedenis van de luchthaven van Zaventem. Brussels Airport ontvangt maar liefst 96.000 aankomende en vertrekkende passagiers. Vooral tussen 8 en 10 uur vanmorgen en tussen 4 en 6 uur deze namiddag was het koppen lopen. Brussels Airport riep de reizigers op om tijdig naar de luchthaven te komen en op voorhand online in te checken. Ook morgen wordt een drukke dag op de luchthaven.