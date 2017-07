Luchthaven Zaventem grootste werkgever voor Brusselaars

Steeds meer inwoners van Brussel vinden werk in Vlaanderen, terwijl het aatal mensen dat vanuit Vlaanderen naar Brussel pendelt, afneemt. De luchthaven van Zaventem is veruit de grootste werkgever voor Brusselaars. De cijfers zijn vandaag te lezen in de krant De Tijd.

Het aantal Vlaamse pendelaars naar Brussel daalde de voorbije 5 jaar met 5 % tot 220.000. In diezelfde periode werkten bijna 50.000 Brusselaars in een Vlaamse gemeente, een stijging van bijna 8,3 %. De cijfers, die De Tijd vandaag publiceert, zijn afkomstig van de Vlaamse Dienst voor Arbiedsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris.

De trend zal zich volgens de onderzoekers alleen maar doorzetten. Dat is een gevolg van de vergrijzing in Vlaanderen, terwijl in Brussel net veel jonge laaggeschoolde werkkrachten bijkomen. De luchthaven van Zaventem is met grote voorsprong de belangrijkste werkgever in Vlaanderen voor Brusselaars.