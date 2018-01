Luchthavencijfers 2017: betere prestaties, minder claims door reizigers

Passagiers op Belgische luchthavens hadden het minder zwaar te verduren in 2017 ten opzichte van voorgaande jaren. Vergeleken met 2015 en 2016 waren er minder vluchten vertraagd, geannuleerd of overboekt. Specifiek voor Brussels Airport gaat het om bijna 100.000 passagiers, tegenover 161.000 in 2016, het jaar waarin de terreuraanslagen plaatsvonden. De cijfers komen van AirHelp, een dienstenbedrijf voor gedupeerde vliegtuigpassagiers.

Passagiers die in 2017 vlogen via Belgische luchthavens hebben samen recht op een som van 34,5 miljoen euro aan compensatie voor verstoorde vluchten. Het gaat om ruim 112.000 passagiers en meer dan 1.000 vertraagde en geannuleerde vluchten. Dat is minder dan in voorgaande jaren.

De hoofdmoot in de cijfers betreft, logisch, de nationale luchthaven in Zaventem. Voor passagiers die vlogen via Brussel Airport gaat het om zo’n 30,6 miljoen euro aan geclaimde compensatie voor verstoorde vluchten. Het gaat om bijna 100.000 passagiers. Het jaar voordien lagen die cijfers veel hoger met 161.000 ‘gedupeerde’ passagiers, die samen recht hadden op zo’n 49,8 miljoen euro aan compensatie. De cijfers voor Brussels Airport tonen een merkelijke verbetering in de prestaties: voor de luchthaven in Charleroi was er volgens dezelfde bron amper verbetering in het aantal vertraagde of afgelaste vluchten.