Luchtvaartmaatschappijen moeten meer betalen voor extra beveiliging Zaventem

Luchtvaartmaatschappijen zullen vanaf 1 november 2017 een hogere veiligheidstoeslag moeten betalen op Brussels Airport. Nu betalen ze nog 6,22 euro per vertrekkende passagier. Vanaf 1 november wordt dat 6,87 euro per vertrekkende passagier.

Sinds de aanslagen van 22 maart heeft Brussels Airport noodgedwongen bijkomende beveiligingsmaatregelen moeten nemen. Na overleg met de luchtvaartmaatschappijen werd afgesproken dat deze extra kosten zouden worden doorgerekend. Zo stijgt de veiligheidstoeslag voor vertrekkende reizigers van 6,22 euro per passagier naar 6,87 euro per passagier. Een en ander blijkt uit de nieuwe tarieven die Brussels Airport Company heeft gepubliceerd en die ingaan vanaf 1 november 2017.

Zaventem krijgt Europese EASA-luchthavencertificaat

Intussen heeft het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) het Europese luchthavencertificaat uitgereikt aan Brussels Airport Company. Hiermee bevestigt het DGLV officieel dat Brussels Airport voldoet aan de meest recente en meest strikte Europese luchtvaartstandaarden op vlak van uitrusting en luchtvaartveiligheid. Brussels Airport is de eerste luchthaven in België die het EASA-certificaat (European Aviation Safety Agency) uitgereikt krijgt, een half jaar voor de deadline van 31 december 2017. In totaal moeten 581 Europese luchthavens voldoen aan de nieuwe regelgeving van EASA en het certificaat behalen voor het einde van dit jaar.