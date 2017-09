Luchtvaartpolitie onderschept dagelijks 185 geseinde passagiers

De luchtvaartpolitie onderschept dagelijks 185 passagiers die geseind staan. Dat is dubbel zoveel als voor de invoering in april van de verscherpte controles van reizigers die de Schengenzone willen verlaten. Dat melden de kranten van het Mediahuis.

Vroeger keek de grenspolitie enkel de echtheid van de identiteitskaart na en of de foto daarop overeenstemde met de persoon die voor hen stond. Maar elke reiziger die de Schengenzone verlaat of binnenkomt, moet sinds 7 april ook gecheckt worden in een politiedatabank. Dat geldt voor iedereen die onder naar meer Azië, Afrika, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk reist. Als er iemand geseind staat, volgt een verdere controle.

Gemiddeld screenen de agenten nu dagelijks zo’n 25.000 passagiers. Gemiddeld 185 reizigers staan geseind en worden dus uit de rij gehaald. In totaal werden sinds april al zo’n 16.000 reizigers verhoord en soms ook aangehouden. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om 16.000 criminelen. Ook wie een adreswijziging niet heeft doorgegeven of een boete weigert te betalen, kan geseind staan in de datatbanken van de ordediensten.