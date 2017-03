Luchtverkeersleiders op Zaventem dreigen met staking tijdens paasvakantie

De luchtverkeersleiders van Belgocontrol zijn woedend op minister van Mobiliteit Bellot. De christelijke vakbond pikt het niet dat de minister individuele verkeersleiders wil verhoren over de keuzes die ze maakten bij het gebruik van de start- en landingsbanen. Daarom dient ACV-Transcom vandaag een stakingsaanzegging in. Dat laat de vakbond weten in een mededeling.

De veiligheid is voor de luchtverkeersleiders de vertrekbasis voor het selecteren van een start- of landingsbaan. Zo’n beslissing kan dus al eens afwijken van wat vooropgesteld was door de weersomstandigheden, de windrichting of de drukte boven Zaventem. Bevoegd minister Bellot beval daarom een audit en de namen van de luchtverkeersleiders die op bepaalde momenten nogal vaak afweken van het normale plan. Ook het parket van Brussel voert een onderzoek na een klacht van omwonenden over het gebruik van bepaalde start- en landingsbanen en wil graag deze namen krijgen. De raad van bestuurbij Belgocontrol, die politiek is samengesteld, gaf vorige week toestemming om de namen vrij tegen.

De christelijke vakbond heeft het over de Belgsiche afbraak van het veiligheidsbeleid. "Als men nu individuele verkeersleiders onder druk gaat zetten, zal het veiligheidsaspect verdwijnen. Dan zullen die vooral rekening houden met persoonlijke consequenties bij het bepalen van het baangebruik. ACV-Transcom tilt hier erg zwaar aan”, aldus algemeen sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts.

De christelijke vakbond wil daarom dat minister Bellot dringend werk maakt van een vliegwet en onmiddellijk stopt met de heksenjacht bij het personeel. Ze eisen vandaag nog een antwoord van de minister, anders volgt er een stakingsaanzegging voor de paasvakantie.