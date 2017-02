Luk Van Biesen trekt Open VLD-lijst in Zemst

Luk Van Biesen wordt lijsttrekker bij Open VLD in Zemst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dat heeft hij zopas bevestigd in het nieuws op RINGtv. Twee jaar geleden nam de volksvertegenwoordiger na meer dan 30 jaar afscheid van de Kraainemse gemeenteraad. Nu wordt hij dus politiek actief in de gemeente waar hij intussen twee jaar woont.

Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen woont in een voormalig kloostergebouw in Zemst. Enkele jaren geleden kocht hij het om te renoveren. En nu wil hij ook in zijn nieuwe thuisgemeente ook politiek actief worden. Zelf draagt Van Biesen al heel wat politieke bagage mee, waarmee hij Open VLD opnieuw op de kaart wil zetten binnen de gemeente. Zo was hij 32 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar schepen in Kraainem. Tegelijkertijd wil Van Biesen zich blijven inzetten voor zijn parlementaire werk als volksvertegenwoordiger. “Ik denk dat mijn expertise de gemeente ten goede kan komen. Ik bedoel daarmee dat het heel goed is dat er ook vertegenwoordigers van gemeenten, en niet alleen van steden, in het parlement zitten. Ik zal er dus over waken dat Zemst de juiste middelen toegewezen krijgt”, aldus Van Biesen vanavond in het nieuws op RINGtv.