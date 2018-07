De Gastronomische Club Prosper Montagné organiseert elk jaar de meesterschapswedstrijd “Eerste Kok van België”. Uit de talrijke inzendingen werden vijf finalisten geselecteerd. Die zullen op 1 oktober 2018 meedingen naar de felbegeerde titel van “Eerste Kok van België 2019”. Lukas Moonens uit Ternat zit voor de derde keer in de finale.

Lukas Moonens in finale 'Eerste kok van België'

De titel ‘Eerste Kok van België’ is wettelijk beschermd en exclusief voorbehouden aan de wedstrijd georganiseerd door Club Prosper Montagné. De wedstrijd “Eerste Kok van België” is namelijk op basis van koninklijk besluit van 13 mei 2009 erkend door de Minister van Middenstand als meesterschapswedstrijd.

De finale van de Prijs Prosper Montagné vindt plaats in de hotel- en toerismeschool Spermalie te Brugge. De kandidaten moeten drie gerechten klaarmaken:

• warme en koude bereiding van Sint-Jakobsvrucht, quinoa, koriander en aardpeer

• lamsrug en -schouder + één soort orgaanvlees, sjalot, champignons, ras-el-hanout en knolselder

• en als nagerecht flan van chocolade “Noir Sélection Cacao Trace”, mango, saffraan, matchathee + ijs of sorbet.

Eric Fernez, chef-kok van het befaamde tweesterrenrestaurantD'Eugénie à Émilie te Baudour, is ambassadeur van deze 66ste editie van de Prijs Prosper Montagné. Peter Goossens (Hof van Cleve), provoost van de Keukenchefs, zal de technische jury samenstellen. Provoost-generaal Eddie Van Maele staat in voor het goede verloop van de wedstrijd.

Vorig jaar sleepte Ignace Wattenberge, sous-chef van restaurant Fleur de Lin in Zele, de titel van ‘Eerste Kok van België’ in de wacht.

De Gastronomische Club Prosper Montagné werd gesticht in 1952. De vzw verenigt de grootste namen binnen de culinaire beroepen in België. De doelstellingen zijn het steunen van getalenteerde professionals in hun ambitie, zorgen voor de uitstraling van de Belgische gastronomie en het promoten van het culinair gebruik van topproducten van eigen bodem. Ieder jaar organiseert Club Prosper Montagné de meesterschapswedstrijden ‘Eerste Kok van België’ en ‘Eerste Maître d’hôtel van België’, waarbij de beste jonge talenten uit de Belgische gastronomie het tegen elkaar opneme