Luminor en Eldorado voorlopig beschermd als monument

Volkscafé Luminor op de Grote Markt in Vilvoorde en café-danszaal Eldorado in Humbeek (Grimbergen) zijn voorlopig beschermd als monument. Zowel de gevel als het interieur zijn beschermd. Volgens bevoegd minister-president Geert Bourgeois is het uitzonderlijk dat het interieur van beide cafés zo goed bewaard bleef.

De Luminor doet al 100 jar dienst als café. Het café heeft een uitzonderlijk mooi interieur, met lambriseringen, banken, een toog met glazenkast en spiegels.

Aan de Kerkstraat in de Grimbergse deelgemeente Humbeek krijgt ook café Eldorado en bijhorende feestzaal een voorlopige bescherming. Het gebouw dateert van 1905, in 1927 richtte architect Jean De Roy uit Merchtem het gebouw opnieuw in, waarbij het café werd ingericht als een pakketboot.

Nu de voorlopige bescherming een feit is, organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek waarbij iedereen de kans krijgt om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. Nadien beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.