De Londerzeelse politieke burgerbeweging LWD stelt 20 kilo zaaizaad ter beschikking van de inwoners voor het inzaaien van bloemenweides, goed voor ongeveer 5 hectare. LWD wil zo helpen om de steeds verder uitdunnende bijenpopulatie in Vlaanderen van de ondergang te redden.

LWD zaait bloemenweides in Londerzeel voor bijenpopulatie

Fractievoorzitter Conny Moons van LWD (Londerzeel Warm en Dynamisch) : "De actie verloopt onder het motto 'LWD groeit en bloeit in eigen bodem' en wil de bevolking stimuleren om meer in te zetten op duurzaamheid en respect voor de toekomst van onze planeet. Bijen zijn een cruciale schakel in de productie van ruim één derde van alle landbouwgewassen, voornamelijk voor bestuiving en vruchtzetting.”

Via de sociale media deed LWD enkele weken geleden een oproep aan de burgers om braakliggende grond ter beschikking te stellen voor het inzaaien van terreinen en tuinen met een mix van bloemenzaden die geschikt zijn voor het aantrekken van bijen. LWD kreeg van een 10-tal Londerzelenaars de toelating om in de komende weken een deel van hun eigendommen te komen inzaaien. Alles samen gaat het om een oppervlakte van zo’n 5 hectare. Het initiatief is niet nieuw: vorig jaar nam de gemeente Wemmel een gelijkaardig initiatief en werd ook op provinciaal niveau een actie met bloemenzaad op touw gezet.

Recent werd in Vlaanderen andermaal de alarmklok geluid over de toekomst van zowel de honingbij als de wilde bijensoorten. Zowel in Vlaanderen als Nederland staan talloze bijensoorten op de rode lijst.