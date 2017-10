Lynsey uit Kappelle-op-den-Bos leert jong en oud Ierse dansen

Lynsey De Vos uit Kapelle-op-den-Bos is dansjuf bij Taradance. Daar leert ze jong en oud Ierse dansen aan, soms tot wel 5 uur per week. Het is dank zij de niet aflatende inzet van vrijwilligers als Lynsey dat sportclubs kunnen blijven draaien.

Zelf begon Lynsey les te geven nadat ze een aantal jaren had gedanst. "Het is me gevraagd en ik wilde het heel graag doen", zegt Lynsey. "Ik dans gewoon heel graag, het is mijn passie."

Bij Taradance in Kapelle-op-den-Bos wordt Lynsey wel eens 'de beul' genoemd. "Net door mijn opwarmingen en mijn afkoelingen. Dat is, naast het lesgeven, één van mijn taken. Verder doe ik ook de Instagrampagina. Kortom, een hele boterham."

Lynsey danst al sinds haar zestiende. Ze voelt zich echt één van de dansers waar ze les aan geeft, ze wil geen afstand tussen zichzelf en haar publiek creëren. "Bij Ierse dans proberen we altijd het beste van onszelf te geven. Als het niet meteen lukt, is het soms een beetje frustrerend. Belangrijk is om de speelse sfeer er in te houden."