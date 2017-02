Maand uitstel voor uitstapregeling met Vivaqua

Er is nog altijd geen akkoord tussen Vivaqua en de Vlaamse gemeenten die uit de intercommunale willen stappen. Maar omdat er wel vorderingen gemaakt zijn, geven de delegaties van het Vlaams en Brussels Parlement de betrokkenen een maand extra tijd. Dat meld Bruzz.

Verschillende Vlaamse gemeenten willen uit de Brusselse intercommunale Vivaqua, actief in de waterdistributie, stappen. Het gaat onder meer om Halle, Dilbeek, Grimbergen, Machelen, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel en Wemmel. De directe aanleiding zijn de fusieplannen van het gezonde Vivaqua met het noodlijdende Hydrobru, een andere Brusselse intercommunale die zich bezighoudt met afvalwaterbeheer. Toen de Brusselse regering die fusie mogelijk maakte, diende het Vlaams parlement prompt een belangenconflict in.

Vivaqua en de gemeenten die eruit willen stappen moesten in principe voor het einde van deze maand een akkoord vinden over de voorwaarden tot uittreding. Maar de delegaties van het Brusselse en Vlaamse Parlement hebben vrijdag beslist om alle partijen nog een maand extra tijd te geven. Vivaqua zou zijn starre houding laten varen en nu toch bereid zijn om te onderhandelen. De volgende vergadering is gepland op 17 maart.