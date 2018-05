Maandag alle herstellingen klaar in asielcentrum Steenokkerzeel

Afgelopen nacht zijn 5 mensen ontsnapt uit het gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel. Oorzaak zijn de onweders en de modderstromen van afgelopen donderdag, waardoor een electriciteitsprobleem ontstond. Dat had een veilighiedslek tot gevolg, waardoor de 5 konden ontsnappen. Intussen raakte bekend dat de herstellingswerken aan het elektriciteitsnet tegen maandag klaar zullen zijn. Ondertussen zijn ook alle maatregelen genomen om de veiligheid in het centrum te garanderen.

Volgens Kurt Ryon, de burgemeester van Steenokkerzeel, is voorlopig niets bekend over de identiteit van de ontsnapten. Het gaat alleszins om illegalen, vermits ze opgesloten zaten in het asielcentrum. Momenteel is de politie met man en macht op zoek naar de ontsnapten. Voorlopig heeft dat nog geen resultaat opgeleverd.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie The Francken (N-VA) heeft een bezoek gebracht aan het asielcentrum in Steenokkerzeel om te zien hoe het probleem is kunnen ontstaan en wat kan worden gedaan om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Nog volgens Francken is één van de ontsnapten gelinkt aan een terroristisch netwerk. Francken was in het gezelschap van Freddy Roosemont, de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken en Kurt Ryon, de burgemeester van Steenokkerzeel. Francken kondigde aan woensdag terug te komen naar het centrum om zich er van te vergewissen dat alles weer in orde is.

Volgens Johan Vanderborght, woordvoerder van de Regie der Gebouwen, zijn alle maatregelen intussen genomen om de veiligheid in het centrum te garanderen. Alle nodige herstellingen zullen tegen maandag klaar zijn.