Maandag begint proces tegen seriedoder Renaud Hardy

Nu maandag begint het assisenproces tegen de 55-jarige Renaud Hardy uit Mechelen. Na lang ontkennen bekende de man 2 moorden, waaronder één in de Zemstse deelgemeente Hofstade, en 2 moordpogingen, waarbij eveneens één in Zemst.

Na zijn aanhouding in 2015 ontkende Hardy aanvankelijk alle feiten, behalve dan de moord op zijn ex-vrouw, een opvoedster uit Hofstade. Die moord had hij zelf op film vastgelegd. Nadien bekende Hardy ook de eerste moord uit 2014, op een bejaarde alleenstaande vrouw uit het Mechelse Leest. Verder gaf hij ook toe dat hij in 2014 in Bonheiden een heel gezin wilde uitmoorden, maar dat hij de woning niet binnenraakte.

Onlangs bekende Hardy ook de brutale overval op actrice Veerle Eyckermans in haar tuin in Zemst, in februari 2015. De seriemoordenaar sloeg de actrice, bekend uit ondermeer de BRT-series 'Kulderzipken' en 'Postbus X', bont en blauw met een stok, maar ze overleefde de aanval.

Volgens de gerechtspsychiaters is Hardy een seksueel sadistische seriemoordenaar. Volgens hen bestaat het gevaar dat hij opnieuw zal toeslaan. Het assisenporoces in Tongeren zal wellicht 3 weken duren.