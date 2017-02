Machelen gaat schoolstraten invoeren

Vorige week gebeurde in Brugge nog een tragisch ongeval aan de schoolpoort. Een zesjarige jongen kwam onder een vrachtwagen terecht. De gemeente Machelen onderzoekt al een tijdje hoe ze de schoolomgevingen nog verkeersveiliger kan maken. “De 30km/u zones en de aanwezigheid van octopussen of andere signalen zijn niet voldoende. En we willen allen onze kinderen met een gerust hart naar school sturen. Hiervoor zijn extra maatregelen nodig”, stelt Hilde Anciaux, schepen van Onderwijs. De gemeente denkt in de eerste plaats aan schoolstraten, waarbij de betrokken straat bij het begin en het einde van de schooldag autovrij wordt gehouden.“Met dit initiatief vermijden we de confrontatie tussen wagens, en vooral ook zware voertuigen, en de meest kwetsbaren, de kinderen, aan de schoolpoort”, verklaart Dirk De Wulf, schepen van Mobiliteit. De gemeente is intussen met overleg gestart met de schooldirecties. Ze hoopt snel een proefproject te kunnen starten aan de Parochiale Basisschool.