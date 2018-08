Machelen gaat voor verkeersveiligere schoolomgeving

In Machelen lopen zowat 1650 leerlingen, vaak in scholen die in drukke dorpskernen liggen. De gemeente wil die omgeving veiliger maken. “Zeker omdat in vier van deze scholen uitbreidingsprojecten op stapel waardoor het aantal leerlingen nog met ongeveer 200 tot 250 kan stijgen,” zegt de Machelse schepen van Onderwijs Hilde Anciaux.

Er komen onder meer fietsstraten - een nieuwigheid voor Machelen – een nieuwe kiss-and-ridezone voor de Parochiale basisschool. Verder worden de schoolomgeving zichtbaarder gemaakt en zullen twee gemeenschapswachten dagelijks instaan voor het veilig oversteken van kinderen. Ook de wijkinspecteurs zullen een oogje extra in het zeil houden.

Maar de grootste verandering wordt de snelheidsbeperking. “Alle schoolomgevingen lagen in een zone 30. Nu worden de meeste straten in de dorpskernen, behalve de grote toegangswegen, ook zone 30. In nog andere straten wordt de snelheid beperkt tot 50 km per uur. Tot slot zijn er woonerven waar 20 kilometer per uur mag gereden worden,” zegt schepen van Mobiliteit Dirk De Wulf.

Chauffeurs zullen tot slot herinnerd worden aan de snelheidsbeperking. “Aan alle basisscholen wordt een octopuspaal geplaatst en een verkeersbord op straat geschilderd. We voorzien ook snelheidsmeters op zonne-energie om elke bestuurder op zijn of haar snelheid te wijzen,” besluit De Wulf.