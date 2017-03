Machelen neemt extra maatregelen tegen sluikstortprobleem Rittwegerlaan

In Machelen blijft het sluikstortprobleem aan de Rittwegerlaan aanslepen. De gemeente en huisvuilintercommunale Incovo ruimen het afval er twee keer per week op, maar het is dweilen met de kraan open. Daarom gaan ze nu bijkomende maatregelen nemen in afwachting van de komst van Uplace.

De Rittwegerlaan in Machelen is een zorgenkindje van de gemeente Machelen. Vandaag valt het nog mee, bij wijze van spreken dan, want de TV-toestellen, printers, ijskasten en versleten fauteuils zijn voor de zoveelste keer opgeruimd. Hier en daar een afsluiting aan een leegstaande hangar helpt, want een poosje geleden zag het er hier nog zo uit (archiefbeeld). Maar de straatkant en de spoorwegberm blijven een geliefkoosde plek voor sluikstorters. De gemeente hoopt dat een heraanleg van de weg soelaas zal bieden. Alleen kan die pas starten als Uplace er staat.

Maar ondertussen willen de gemeente Machelen en huisvuilintercommunale Incovo niet stilzitten. Incovo zal de smeerboel hier verschillende keren per week blijven opruimen, en ook nog extra maatregelen nemen. "Er zal zeker ook meer bewaking komen met behulp van camera’s”, belooft Jan Buysse, directeur van Incovo. “We gaan daarvoor samenwerken met Ovam die dat hier beschouwt als een mooi pilootproject om te kijken wat er aan grootschalig sluitstorten zoals hier kan gedaan worden. Heel eenvoudig is de oplossing niet, want we zien in de praktijk dat het opruimen alleen niet voldoende is."