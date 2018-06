Machelen ultieme reddingsboei voor Uplace?

De kans dat het winkelcomplex Uplace in Machelen er toch komt, is weer wat groter geworden.De Vlaamse overheid heeft de bevoegdheid om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor de zone waar Uplace wil bouwen, overgedragen aan de gemeente Machelen. Machelen is al jaren voorstander van het project. De gemeente wil nu een breed gedragen plan ontwikkelen, in de hoop juridische procedures te vermijden.