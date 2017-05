Machelen wil schoolomgevingen veiliger maken

“Ondanks het feit dat we al veel doen en er op wandelafstand van de scholen overal vrije parkeerplaatsen zijn, stellen we vast dat de individuele hunker naar veiligheid voor het eigen kind aan en rond de schoolpoort dikwijls leidt tot collectieve onveiligheid”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Dirk De Wulf. Om dat aan te pakken is er een constructief werkoverleg opgestart tussen de gemeente, de politie en de schooldirecties van alle netten op het grondgebied van de gemeente. Samen zullen ze een actieplan uitwerken om de verkeersinfrastructuur in de omgeving van scholen aan te pakken.

Om de problemen in kaart te brengen zullen in juni zo’n 700 enquêtes worden afgenomen bij de buurtbewoners, het onderwijzend personeel, de ouders, de ouderraden, de leerlingen van het zesde leerjaar van de basisscholen, de eerste graad van het GISO en de wijkagenten en gemeenschapswachten. “Dit zijn allemaal betrokkenen in dit dossier van wie de mening en het inzicht belangrijk zijn. Zo'n 700 mensen zullen bevraagd worden, waardoor we representatieve data en informatie kunnen bekomen”, vervolgt schepen van onderwijs Hilde Anciaux. Voorts zullen ook leerlingen en ouders meer gesensibiliseerd worden. Ook gaat de gemeente het schoolbusvervoer goedkoper maken opdat meer leerlingen hier gebruik zouden van maken.