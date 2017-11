Maggie De Block in het Merchtems op Radio 2

Wie vanmorgen afstemde op Radio kon daar minister Maggie De Block uit Merchtem aan het woord horen. Niet over één of ander politiek thema, wel om een sappig mondje Merchtems dialect te praten. Bij Radio 2 houden ze een dialectweek en vandaag was het de beurt aan Maggie De Block.

Aanleiding voor de dialectweek is de vaststelling dat dialecten de luisteraars van Radio 2 boeien, dat ze er mee bezig zijn. Vandaar het idee om een hele week lang een aantal gasten het nieuws te laten lezen in hun eigen dialect. Eerder deze week was Affligems burgmeester Walter De Donder al aan de beurt die de luisteraars tracteerde op een nieuwsbericht in het onvervalst Hekelgems.

En vanmorgen zat dus minister Maggie De Block achter de microfoon om een zelf geschreven nieuwsbericht voor te lezen. De minister genoot met volle teugen van haar nieuwe, tijdelijk rol van nieuwslezer. "Ik vind radio een geweldig medium, er zijn veel mensen die luisteren en ik deed dat ook al volop tijdens mijn studententijd", aldus Maggie De Block. "Het was bovendien fantastisch om zo in het Merchtems dialect te kunnen praten. Dat doe ik niet zo veel meer, ook niet met mijn eigen kinderen die in het dialect zijn opgevoed. Met mijn moeder spreek ik nog wel dialect."