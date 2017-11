Mama en dochter uit Kampenhout in de bres voor orgaandonatie

Zeker als het om kinderen gaat, is orgaandonatie in Vlaanderen nog vaak een taboe. Om de mensen bewuster te maken van de problematiek, besloten Neelke en haar mama Kaatje uit Kampenhout de handen uit de mouwen te steken. Ze stelden zich dit weekend op aan het Delhaize-warenhuis in Kampenhout. Daar verkochten ze zelfgemaakte kerstkaartjes, snoeppotjes en koekjes.

"We steunen op die manier 2 goede doelen. Er is vooreerst een kindje van de familie Scout, een familie die we persoonlijk kennen", aldus Neelke. "Toen het kindje 3 jaar oud was, had het een nieuw hart nodig, gelukkig gaat het er nu goed mee. Anderzijds is er de vzw Bas. Die werd opgericht toen de 11-jarige Bas vorig jaar overleed. Na zijn dood werd beslist om al de organen van de jongen af te staan."

Met hun actie willen Neelke en Kaatje de mensen bewuster maken rond een thema dat nog altijd heel gevoelig ligt. Bewustmaking is ook wat de moeder van de overleden Bas wil. "Een tweede doel is financiële steun geven aan gezinnen die door als gevolg van een nodige transplantatie in de problemen dreigen te komen."

De verkoopacties ten voordele van orgaandonatie staan nog tot en met december op het programma aan verschillende warenhuizen in Vlaanderen.

Voor meer info:

https://www.facebook.com/kerstkaartenvoorScoutjeenvzwBaseenstoerestrijder/?hc_ref=ARQFFtPygYbANQOOgv1XO2oFljW4DA1Oi2qSxVYS7jaFeOkY2MB9K6mLuzCCnCtN4Ko