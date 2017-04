Mama's Hilde en Sonia winnen moederdagactie RINGtv

Hilde Van den Brande uit Buizingen (foto 1) werd ingeschreven voor deze RINGtv-wedstrijd door haar dochters Laura en Liesa. “Ze verdient dit omdat ze steeds klaar staat voor iedereen. Soms vergeet ze wel eens zichzelf. En nu we allemaal het huis uit zijn, willen we graag iets terug doen voor onze mama”, aldus Laura en Liesa.

De inschrijving van mama Sonia Endels (foto 2) uit Overijse gebeurde anoniem. Maar de man of vrouw in kwestie liet wel weten dat er in de kleerkast van Sonia best nog voldoende ruimte is voor een nieuwe outfit en dat ze die als mama ook terecht verdient. Sonia Endels heeft geluk want de winnaars van onze moederdagactie verwennen we met een indrukwekkend verrassingspakket.

Zo trekken we met hen naar kapsalon Cocoon. We kiezen een nieuwe outfit bij Di Loco. Ze krijgen bijhorende schoenen van Shoe Shoe en gezondheidsadvies- en tips van CM. En tot slot ondergaan ze een metamorfose bij de Beauty School van Ici Paris XL. Het resultaat van hun make-over zie je binnenkort op RINGtv.