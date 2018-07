Man aangehouden na brandstichting bij buren in Roosdaal

De man die afgelopen weekend werd opgepakt toen hij een auto bij zijn buren in brand wilde steken in Roosdaal, is door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden. Vorige week gingen twee andere wagens van de slachtoffers ook al in vlammen op. Het parket onderzoekt of de verdachte ook die feiten pleegde.